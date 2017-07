Šādas runas par veikalos nopērkamajiem rīsiem nesen izskanējušas Senegālā, Gambijā un Ganā.

Atbildīgie dienesti, reaģējot uz sabiedrības satraukumu, aicināja patērētājus un tirgotājus iesūtīt rīsu ražotāju iepakojumu paraugus, par kuriem esot aizdomas, ka tajos varētu būt plastmasas graudiņi.

Pārbaudes noslēgumā kļuva skaidrs, ka nevienā iesūtītajā paraugā nebija ne kripatas plastmasas.

Zināms, ka arī Latvijā iepriekš ir izskanējušas šādas runas par rīsu iepakojumu patieso saturu.

Baumu avots – Ķīna

Šīs satraucošās versijas pirmsākumi meklējami turpat Ķīnā. Pirmie publiskie vēstījumi parādījušies ap 2010. gadu.

To izplatītāji apgalvoja, ka īstie rīsi, krāpniecisku taupības pasākumu gaitā, iepakojumos tiek sajaukti ar neīstiem - plastmasas rīsiem.

Baumu pirmsākumos vienā no gadījumiem tika paziņots, ka ražotāji it kā uzdodot standarta kvalitātes rīsus par augstākās kvalitātes “Wuchang” graudiem. 2011. gadā izskanēja versija, ka daļa rīsu patiesībā tiek ražoti no kartupeļiem, izmantojot lipīgus industriālos sveķus.

Baumošana guva uzviju pēc tam, kad kāds Ķīnas restorānu asociācijas pārstāvis nāca klajā ar publisku brīdinājumu, kurā tika pateikts, ka apēst trīs bļodas šādu puslīdz viltotu rīsu ir tas pats, kas notiesāt vienu veselu plastikāta maisiņu.

Jāuzsver, ka nevienā gadījumā netika pierādīts, ka rīsu vietā cilvēkiem mēģināts pārdot vai iebarot plastmasu. Plastikāta graudiņi, kurus arīdzan mēdz dēvēt par “plastmasas rīsiem”, tiek ražoti tranzīta nozares vajadzībām (tos, piemēram, liek sūtījumu kastēs, lai mīkstinātu tās), taču, saskaņā ar BBC pausto, šāda materiāla izmantošana, krāpjoties ar rīsu paku saturu, būtu neizdevīga.

Nigērijas muita konfiscē 2,5 tonnas “viltotu” rīsu

Āfriku šī sazvērestības teorijai līdzīgā sāga sasniedza 2016. gadā, pēc tam, kad Nigērijas muita konfiscēja 2,5 tonnas rīsu.

Muitas pārstāvniecības oriģinālajā ziņojumā tika apgalvots, ka rīsi bijuši no plastmasas, taču pēcāk šo paziņojumu nācies atsaukt, jo valsts veselības ministrs pateicis, ka nekādu pierādījumu šādai versijai neesot.

Nigērijas Nacionālās Ēdiena un zāļu aģentūras veiktā ekspertīzē gan tika noskaidrots, ka konfiscētie rīsi saturējuši daudz baktēriju.

Rīsi, kas atlec no zemes?

Taču baumas turpina izplatīties, neskatoties uz oficiālajiem paziņojumiem. Papildus stimulu bailēm no rīsu ražotāju iespējamas krāpniecības devuši atsevišķi interneta video, kuros cilvēki redzami mētājam pret zemi atsperīgas rīsu bumbiņas.

Viens no nesenākiem interneta video, kurā tiek demonstrētas šķietami neierastās rīsu bumbiņu īpašības:

Pretsparu haotiskajai neapstiprinātu teoriju izplatībai nesen devis Lielbritānijas Rīsu asociācijas direktors Aleksandrs Vogs.

Viņa pārstāvētā asociācija lēš, ka video varētu nebūt viltus ziņa, taču tas nenozīmējot, ka rīsu bumbiņas ir veidotas no plastmasas graudiņiem. Speciālisti pauž, ka, pagatavojot rīsus konkrētā veidā, var panākt, ka tie atlec no zemes.

“Rīsos ietilpst karbohidrādi un proteīns un ko tādu [kā video redzamais] var panākt,” sarunā ar BBC teicis asociācijas vadītājs.

Citi speciālisti, tostarp žurnālisti, kuri pagātnē aktīvi darbojušies, lai kliedētu šos rīsu mītus un sauc šādus apgalvojumus par "viltus ziņām", to dzīvīgumu un izplatību skaidro ar cilvēku neuzticību importētajiem ārzemju valstu produktiem.