1918. gada lieta ir visparastākais SIENS, ko ar izkapti nopļāva un ar grābekļiem zārdos sagrāba mūsu čaklie zemes rūķi. Siens bija lieta, par kuru 1918. gada novembrī varēja gan bargu naudas sodu dabūt, gan aiz restēm nokļūt. Štrunts par to, kas notiek Rīgas Krievu tejāterī – jāskrien taču uz to pūni to sienu sagrābstīt...!!!

1918. gada 18. novembrī Rīgā iznākošais „Baltijas Vēstnesis” ziņo:

„Litene. Par siena nenodošanu apriņķa valde sodījusi 66 saimniekus ar 26 400 markām. Maksāt nespēšanas gadījumā uzlikšot par katrām 10 markām vienu dienu aresta. Par nodevu nenodošanu jau agrāk vairākas atsevišķas personas sodītas ar mazākām summām. Tagad tiek piedraudēts, ja uz priekšu nodevas netikšot nodotas, piedzīs tās spaidu ceļā, uzliekot bez tam vēl sodu”.