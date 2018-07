Pikaps ugunī - "Toyota kara" rati

Pikaps pret tanku

"Toyota karam" ir vēl otrs nosaukums – Čadas un Lībijas 1986. un 1987. gada konflikts. To izprovocēja Lībija, mēģinot atņemt Čadai strīdīgu teritoriju, kurā agrāk bija saimniekojuši franči. Lībieši sāka pirmie, un pēc visiem loģikas likumiem viņiem šo karu arī vajadzēja vinnēt, jo pārspēks neapšaubāmi bija Lībija līdera Muamara Kadafi pusē. Lībija kaujā varēja sūtīt 90 000 karavīru, vairākus simtus tanku, artilēriju un helikopterus, bet čadieši pretī spēja likt tikai 28 000 vīru, taču smagās kaujas tehnikas viņiem nebija. Nebija arī aviācijas, tiesa, vēlāk palīgā nāca franči un nodrošināja gaisa telpas aizsardzību. Tomēr Čada šajā nevienlīdzīgajā konfliktā uzvarēja, un notika tas, pateicoties vienam ierocim, kas nopērkams parastā autosalonā, – "Toyota Hilux" pikapam.

Apzinoties, ka priekšrocības ir tam, kurš ir manevrēt spējīgāks, čadieši Francijā iepirka 400 pikapus, ko aprīkoja ar prettanku ieročiem, vieglajiem lielgabaliem un ložmetējiem. Mobilie pikapu pulki ik pa brīdim uzradās no nekurienes, apšaudīja lībiešus, bet pēc mirkļa atkal aiztraucās tālumā. Lībiešu tanki pret šādu taktiku izrādījās bezspēcīgi un cieta lielus zaudējumus. Pāris šāda kara mēneši lībiešu grupējumu noveda gandrīz līdz pilnīgai iznīcībai, tāpēc Kadafi nācās piekāpties un noslēgt pamieru. Punktu uz “i” uzlika kauja pie Fadas, kurā 4000 čadiešu, kuru rīcībā bija Toyota pikapi, sakāva lībiešu tanku brigādi, iznīcinot ap 100 tanku un 784 ienaidnieka karavīrus. Paši čadieši zaudēja tikai trīs pikapus un 18 vīrus.

4000 čadiešu, kuru rīcībā bija "Toyota" pikapi, sakāva iebrucēju lībiešu tanku brigādi, iznīcinot ap 100 tanku un 784 ienaidnieka karavīrus. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

Abu pušu kopējie zaudējumi karā bija nesalīdzināmi – lībieši zaudēja apmēram 8000 vīru un 800 tanku, bet čadieši – ap tūkstoti vīru. Rezumējot kara rezultātus, Čadas armijas štāba komandieris Ahmeds Musami izteicās: “Tagad mēs zinām, ka "Toyota" pikaps ir labāks par tanku T-55.” Tiesa, neitrāli novērotāji gan norādīja, ka par saviem panākumiem čadieši lielā mērā var pateikties lībiešu tankistiem, kuri izrādījās ļoti vāji apmācīti. Lai vai kā, šis konflikts vēsturē palika kā “Toyota karš”, tā iemūžinot žiperīgo pikapu lomu.

Vēl arvien ierindā

“Toyota kara” rezultāti nepalika neievēroti arī citās pasaules malās. Reti kurš mūsdienu bruņotais konflikts norisinās bez pikapu līdzdalības – vienalga, "Toyota" vai citu ražotāju. Īpaši šos salīdzinoši lētos kara ratus iecienījuši dažādi nemiernieki. Vieni no pirmajiem bija somālieši, kuri 1993. gadā pikapus izmantoja cīņā pret amerikāņiem Mogadišo. Turklāt izmantoja diezgan efektīvi, kā tas iemūžināts vienā no iespaidīgākajām kara filmām "Black Hawk Dawn".

Arī amerikāņi izdarīja secinājumus, un, kad pēc 11. septembra terora aktiem tika dots signāls iebrukumam Afganistānā, ASV armijas apgādnieki devās iepirkties uz autosalonu. Apzinoties, ka karot nāksies bezceļu apstākļos, amerikāņu speciālo uzdevumu vienības izpirka Ziemeļkarolīnas un Kentuki Toyota autosalonus. Iegādātie pikapi pēc tam piedzīvoja pamatīgu modifikāciju: tiem uzstādīja ložmetējus, rācijas, vinčas un spēcīgākus lukturus. Šo to arī novāca, piemēram, sistēmu, kas brīdina par nepiesprādzētām drošības jostām un neaizvērtām durvīm; kaujas apstākļos tā tikai traucētu. Par pikapu priekšrocību tika uzskatīts arī to neuzkrītošais izskats, kas ļāva iejukt civilā transporta plūsmā.

Šo pašu iemeslu dēļ pikapus tik ļoti ir iecienījuši arī nemiernieki. Kaujas pikapus varēja redzēt pilsoņu karā Lībijā, Libānā, Sīrijā un citos karstajos punktos. Pikaps ir arī viens no iecienītākajiem pašpasludinātās Islāma valsts jeb "Daesh" kaujinieku kara vāģiem. "Daesh" vienības pikapus vienubrīd izmantoja tādos apmēros, ka "Toyota" runasvīriem pat nācās taisnoties un stāstīt, ka kompānija nekādā ziņā neatbalsta nemierniekus un vispār pikapi ir domāti civilai lietošanai, nevis karam. Tomēr neatbildēts palika jautājums – kā gan islāma kaujinieki ir nokomplektējuši tik iespaidīgu pikapu armiju? Tak ne jau devušies iepirkties uz vietējo Toyota centru! Acīmredzot tomēr bija kādi aplinkus ceļi, kā iepirkt lielu daudzumu apvidus auto, un viens no kanāliem varētu būt Austrālija, kur viena gada laikā kaut kur pačibējuši apmēram 800 pikapu. Iespējams, vēlāk tie nonāca Daesh rīcībā.

Bruņojums, ko nemiernieki uzstellē pikapu kravas kastēs, var būt visdažādākais: sākot no lielkalibra ložmetēja un beidzot ar novecojušām padomju aviācijas raķešu sistēmām. Turklāt arī degvielas patēriņa ziņā pikaps ir daudz ekonomiskāks nekā īsta kaujas tehnika. Protams, pret attīstītu valstu moderniem ieročiem bruņotam pikapam nav nekādu izredžu, taču trešās pasaules iekšējos konfliktos "Toyota" kara rati vēl joprojām ir efektīvs ierocis. Ne velti kāds amerikāņu armijas virsnieks pirms pāris gadiem intervijā Newsweek izteicās šādi: “"Toyota Hilux" ir visur. Transporta līdzekļu jomā tas ir ekvivalents Kalašņikova automātam. Tas ir viens no galvenajiem dažādu nemiernieku ieročiem. Un patiesībā arī to spēku ierocis, kuri cīnās pret nemierniekiem.”

Konflikti, kuros izmantoti bruņoti pikapi

Lībijas un Čadas 1986. un 1987. gada karš

Somālijas nemieri 1993. gadā

ASV uzbrukums Afganistānai 2001. gadā

Lībijas revolūcija 2011. gadā

Sīrijas pilsoņu karš no 2011. gada līdz šodienai

"Daesh" invāzija no 2013. gada līdz šodienai