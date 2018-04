Absolūtais minimums

Ja potenciālais mājas bāriņa iekārtotājs nesagatavots atvērs kādu biezu grāmatu, kas veltīta bāriņa iekārtošanai, tad, visticamāk, jau pēc pirmo pāris lappušu izlasīšanas viņš ar smagu nopūtu to aizvērs un domu par mājas bāriņu aizmirsīs uz visiem laikiem. Un kā gan citādi, ja autoritatīvais izdevums nekavējoties paģēr iegādāties apmēram divus desmitus dažādu rīku un instrumentu, bez kuriem mājas bāra eksistence neesot iedomājama. Sākot ar šeikeri un beidzot ar šampanieša standziņām un ledus smalcinātāju...

Patiesībā bez lielas daļas visu šo rīku var gluži labi iztikt, ja vien, protams, negatavojies uzstāties ar bārmeņa meistarības paraugdemonstrējumiem izsmacinātas publikas priekšā vai piedalīties bārmeņu konkursā. Akūti nepieciešamas ir tikai dažas lietas:

► šeikers – ja domā par kokteiļiem, tad bez tā iztikt ir neiespējami, jo liela daļa kokteiļu tiek pagatavoti šeikerā. Lai arī iesācējiem parasti iesaka izvēlēties vienkāršu šeikeru ar jau iebūvētu sietiņu, patiesībā tā tikai teorijā ir praktiska izvēle, jo iebūvēto sietiņu ir grūti iztīrīt, ja tajā ieķersies, piemēram, ne pārāk kārtīgi izfiltrētas svaigi spiestas sulas daļiņas; tas ir pārbaudīts dzīvē. Tāpēc labāk iegādāties atsevišķu šeikeram domāti sietiņu jeb streineri;

►mērglāze – var nopirkt lētu plastmasas mērglāzi ar tilpuma iedaļām, taču, ja gribas pa smalko, tad labāk izvēlēties metālisku divdaļīgo bāra mērglāzi. Izplatītākā ir versija ar 20 un 40 ml tilpumu;

►sulas spiede – sākumā visnoderīgākā būs vienkārša rokas spiede, ideālā variantā ar diviem iedobumiem – mazākais laimiem, lielākais – citroniem. Taču citroniem un apelsīniem var papildus nopirkt lielāku, uz galda liekamu spiedi;

►korķu viļķis – grūti noticēt, ka šis instruments jau tagad neglabājas tavā virtuves atvilktnē.

Šīs lietas tev tiešām noderētu (Foto: Rojs Maizītis)

Šis tad arī ir absolūtais minimums, jo pārējās bāriņā nepieciešamās lietas gluži labi var aizvietot ar ikdienišķiem rīkiem. Piemēram, piestas vietā var izmantot kaut vai gaļas āmura kātu, bāra karotes vietā var izlīdzēties ar parastu karoti (vēlams – garā kātā), ledu var ņemt ar pirkstiem, nevis grābt ar īpašu liekšķeri, ledu var smalcināt, ietinot dvielī un sadauzot ar gaļas āmuru, nevis īpašās dzirnaviņās utt. Ja kokteiļu brūvēšana iepatiksies, tad jau laika gaitā nemanot apaugsi ar visiem speciālajiem bāra rīkiem. Ja neiepatiksies – nebūsi velti iztērējis naudu.

Dzērienu bāze

Tieši tikpat selektīvi jāpieiet dzērienu izvēlei. Kokteiļu recepšu grāmatas apdullina ar neskaitāmiem nosaukumiem, krāšņiem attēliem un neredzētām pudelēm, taču jaunajam bāriņa veidotājam patiesībā gandrīz nekas no tā visa nav nepieciešams. Vismaz sākumā ne. Lai draugiem sarīkotu nelielu un mājīgu pasēdēšanu, pietiks ar dažām, bet īpaši atlasītām pudelēm. Nē, ar vodka, vodka un vēl viena vodka visa atlase šoreiz neaprobežosies. Lūk, minimālais bāra arsenāls:

►degvīns – var pēc veca ieraduma dzert vienu pašu, bet var arī izmantot kokteiļos. Daudzu vienkāršāko kokteiļu pamatā ir tieši vodka;

►rums – vēl viens ļoti populārs kokteiļu dzēriens. Kokteiļiem vairākumā gadījumu nepieciešams gaišais rums, bet tumšo, ja ir vēlēšanās, var iepirkt no dārgā gala plauktiem un baudīt vienu pašu;

►džins – nu, kā gan bez džintonika, džinfīza un pārējiem atvasinājumiem?!

►viskijs – kokteiļos viskijs nav izplatītākais dzēriens; ja arī izmanto, tad lielākoties burbonu. Vienu viskija pudeli bāriņā vienmēr ir vērts turēt brīžiem, kad būs slinkums niekoties ar kokteiļiem, un tad labāk, ja tas būs cienījams skotu single malt, nevis kāds lētais strebeklis;

►Triple – sec – citiem vārdiem sakot, uz apelsīnu mizu bāzes radīts liķieris, kas tiek izmantots daudzos klasiskos kokteiļos.

Bāriņa minimālais komplekts. (Foto: Rojs Maizītis)

No alkoholiskajiem dzērieniem tas tad arī būtībā viss. Papildus vajag tikai pudeli bitera, no kuras dažas piles piepilināt tiem kokteiļiem, kam receptūra to prasa. Bāra organizēšanas stadijā nav jēgas apkrauties ar lērumu visdažādāko liķieru, jo, lūk, šajā vai tajā receptē nepieciešams ķiršu vai meloņu liķieris. Šo rindu autors no savas pieredzes var teikt, ka kokteiļu izziņas periodā sapirktās liķieru pudeles (kas turklāt nav nemaz tik lētas) tagad skapī pārklājas ar putekļiem, jo dažādās pasēdēšanās topā lielākoties ir uz pirkstiem skaitāmi klasiskie kokteiļi, kam visi šie liķieri nav vajadzīgi. Ja gribas sajusties kā Bondam, tad var sarūpēt vienīgi pudeli vermuta, lai būtu, ar ko atjaukt ar vodku. Shaken, not stirred.



Atbalsta grupa

Lai iznāktu kokteilis, vairākumā gadījumu nepieciešamas vēl dažas substances. Viena no tām ir grenadīns. To var nopirkt ne tikai bāru un restorānu apkalpošanai domātajos lielajos bāzes veikalos, bet arī parastajos pārtikas lielveikalos. Vēl viena pirmās nepieciešamības prece ir cukura sīrups, ko jau pieminētajos bāzes veikalos var nopirkt gatavu, bet var arī pagatavot pats, ja nav slinkums uz lēnas uguns kausēt katliņā cukuru. Bāzes veikalos var atrast arī lērumu visādu citu sīrupu, taču, ja vien neposies sevišķi izvirtīgiem eksperimentiem ar kokteiļiem, diez vai kaut kas no tiem tev noderēs.

Noteikti nepieciešami augļi un sulas. Citrona un laima sulu vajag spiest no augļiem, kas nozīmē, ka ledusskapī jāatvēl vieta šo augļu rezervēm. Sliktākajā gadījumā reizēm veikalā var atrast nelielus iepakojumus ar dabisko citrona vai laima sulu, tomēr paša spiests ir paša spiests. Ideālā variantā arī apelsīnu sulu nebūtu slikti spiest pašam, taču būsim godīgi – ar to ņemties būs slinkums. Obligāts komponents ir ledus, ko vajag lielā daudzumā. Augstākā līmeņa bārmeņi mēdz šķobīties par veikalā nopērkamo ledu un iesaka meklēt izeju uz firmām, kas specializējas lielu ledus gabalu piegādē, taču tā jau ir augstākā pilotāža. Lai iedzertu kopā ar draugiem piektdienas vakarā pāris margaritas, pilnīgi pietiks ar paša sasaldētu ūdeni.

Jācer, ka vismaz šādas glāzes būs. (Foto: Vida Press)

Glāzes

Nopietni pieejot pasākuma, glāžu ir nepieciešams vesels bataljons – baltvīna glāzes, sarkanvīna glāzes, tulpes formas glāzes, šampanieša glāzes utt. Labi, vīnogu dzērienu glāzes šoreiz liksim mierā un uzmanību koncentrēsim uz kokteiļiem domātajām glāzēm. Minimālajā programmā iekļaujamas triju veidu glāzes: ar platajām malām (margaritai), vecā stila zemās viskija glāzes (tajās var pildīt vidējā izmēra kokteiļus) un garās glāzes longdrinkiem. Šotiņi, mēs zinām, tev jau ir.