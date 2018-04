Seno automobiļu cienītāju saldais ēdiens: FOTOREPORTĀŽA no Brēmenes motoršova

Patiešām pārsteidzoši, cik daudz ir cilvēku, kam patīk vecas mašīnas – tādas, kuru jaunības dienas bija pirms gadiem četrdesmit vai piecdesmit. Tie bija laiki, kad automobiļiem piemita stils un individualitāte. Tas nenozīmē, ka mūsdienu auto nemaz nav stilīgi, tomēr to dizainam un uzbūvei ierobežojumus uzliek visdažādākie drošības standarti un apkārtējās vides prasības. Tāpēc 21. gadsimta autoparks tomēr ir diezgan vienveidīgs, un pa gabalu to itin viegli var sajaukt "Nissan" un "Opel".

Vecajiem vāģiem, ko pieņemts dēvēt par klasiku, tā nav. Praktiskā puse tiem nereti palikusi otrajā plānā, priekšroku dodot greznībai, spožumam, reizēm arī nejēdzīgi neekonomiskiem dzinējiem. Skaidrs, ka ikdienā ar tādiem vāģiem neviens vairs nebrauc, taču siltajā sezonā un brīvdienās tie ir lielisks veids, kā iepriecināt sevi un arī apkārtējos.

Brēmenes autošovs no vienkāršas izstādes atšķiras ar to, ka te lielāko daļu eksponātu var arī iegādāties. Lēti nebūs, taču, ja tev ir lieki 50 000 eiro, vari jau sākt domāt par kāda motorizēta mākslas darba iegādi. Jārēķinās, ka tā ir Ziemeļvācija, tāpēc uzkrītoši dominē "Mercedes Benz" markas auto, taču ir arī BMW, "Volvo", "Alfa Romeo", pāris "Ferrari", viens sešdesmito gadu "Lamborghini", šis tas no frančiem un amerikāņiem.

Atsevišķa halle ir motocikliem un motorolleriem, te cenas ir demokrātiskas un svārstās starp piecien un 15 tūkstošiem. Tepat ir dažādu restaurācijas kompāniju stendi, kas gatavi potenciālajam pircējam gan piedāvāt jau atjaunotus auto, gan sataisīt klienta auto kā konfekti. Pāris zālēs rosās visdažādāko rezerves daļu tirgotāji – droši vien vīriem, kuri garāžā paši ķīlē kādu vecu auto, viņu galdi ir kā "Eldorado", kur var atrast topošajam šedevram nepieciešamās detaļas. Visādi veci štrunti, plakāti, aizvēsturiski autožurnāli, degvielas kannas, motociklistu ķiveres, automašīnu modelīši – šo uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl.

Izstādes apmēri ir iespaidīgi – ja salīdzināt ar mūsu Ķīpsalas kompleksu, tad vajadzētu reizināt vismaz ar četri. Statistika apgalvo, ka ik gadu izstādi apmeklē 45 000 skatītāju, bet ar savām precēm un eksponātiem ierodas 650 dalībnieki. Brēmenes šovs nav Eiropā vienīgais, jo līdzīgi regulāri notiek gan Vācijā, gan citās valstīs, taču latviešiem tas interesants varētu būt no tā viedokļa, ka Brēmene ir lēti un viegli sasniedzams galamērķis. Tāpēc, ja patīk klasiskie auto, ir vērts nākamgad februāra sākumā aizlaist uz Brēmeni – tur atkal noteikti būs ko redzēt.