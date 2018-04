Pārvērtību meistars Normunds Bērziņš radījis mersedesu leģendārās "Volgas" izskatā

Bērziņa pārbūvētais auto ir unikāls, jo otra līdzīga tam nav. Tā pievienotā vērtība ir iespēja braukt pa koplietošanas ceļiem, jo viss pārbūves projekts ir saskaņots CSDD un auto ir izgājis tehnisko apskati. Lai arī mašīna izskatās pēc slavenās padomju GAZ-21 "Volga", tomēr tas ir tikai ārējais iespaids. Patiesībā konstrukcijas pamatā ir deviņdesmito gadu "Mercedes-Benz" SLK – to īpaši labi var apjaust, paraugoties uz auto no sāniem. No Volgas ir priekšējās daļas konstrukcija, uzlikas sānos un daļēji arī aizmugurējā daļa. Savukārt salons ir praktiski tieši tāds pats kā standarta SLK.

“Taisot šādus projektus, galvenais ir neaiztikt nesošās konstrukcijas un ritošo daļu. Nost neko zāģēt nedrīkst! Nepieciešams arī iekļauties oriģinālā auto izmēros. CSDD ir automašīnu pārbūves daļa, kurā nepieciešams saskaņot projektu, ko mēs arī darījām. Motorā neko neiztikām, tas ir tieši tāds pats kā jebkuram mersedesam. Turklāt mums izdevās atrast mersedesu labā stāvokli. Kaut gan "Mercedes" cilvēkiem šo mašīnu droši vien rādīt nevajadzētu,” nosmīkņā Normunds.

Kas lācītim vēderā? (Foto: Rojs Maizītis)

Lai pieskaņotos prasībām, dažas izmaiņas tomēr nācies veikt. Piemēram, iebīdīt dziļāk bamperu, jo mūsdienu mašīnām no drošības viedokļa tie nedrīkst būt izbīdīti uz priekšu no auto korpusa. Tāpēc arī meršvolgas deguns ir mazliet šļaupāks nekā oriģinālajai Volgai. Tomēr kopējais efekts ir panākts, jo līdzība ar veco Volgu ir nepārprotama. Turklāt ir kāda ekstra, kas Volgai nebija pieejama, – nolaižams jumts, kas vasaru ļauj izbaudīt pēc pilnas programmas.

“Šis projekts tapa diezgan ilgi – vairākus gadus, jo tam pievērsāmies brīvajā laikā. Ja uzradās pasūtījumi, tad šo lietu likām pie malas un darījām to, par ko mums maksā. Kaut gan nebūtu, protams, slikti šādu automobiļu pārbūvi padarīt par biznesu, tā apvienojot naudas pelnīšanu ar hobiju,” spriež Bērziņš. Izredzes ir, jo par "Volgas" un "Mercedes" hibrīdu interesi jau izrādījis kāds Maskavas biznesmenis, tāpēc, kas zina, ilgi šis lielceļu brīnums Latvijā varbūt vairs neatradīsies.

“Cik laika prasa tāds mašīnas pārbūves projekts? Ja ir pasūtītājs, tad nopietni ķeramies klāt un pēc mēnešiem trim būs gatavs. Te gan uzreiz jāsaka, ka ar restaurāciju es nenodarbojos, jo man vienkārši pietrūkst pacietības pa skrūvītei vien meklēt oriģinālās detaļas. Tas, ko es daru, būtībā ir auto tūnings. Mēs vairāk esam būvētāji. Pats patlaban braucu ar "Chevrolet Silverado", taču ir doma tam uztaisīt priekšu kā GAZ-53. Skrundā atradu GAZ detaļas un pāris nedēļu laikā mašīnu pārtaisīšu. Auto izmēri jau nemainīsies, būtībā būs tikai tādas kā uzlikas,” skaidro Bērziņš.

Pilnu rakstu un daudz ko citu interesantu lasiet jaunajā "9 vīri" numurā:

Žurnāla "9 vīri" 2018. gada aprīļa numurs. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)