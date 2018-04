Par to, kā tieši radies viskijs, vēsturnieki nav vienisprātis. Taču to, ka skotiem ir ķēriens uz tā radīšanu, nenoliedz neviens. (Foto: Krišjānis Eihmanis)

Kā top ekskluzīvs viskijs: reportāža no Skotijas augstienes viskija darītavām

Edvīns

Rakickis Kasjauns.lv

Šogad, iestājoties drēgnajam rudens laikam, piepildījās viens no maniem kvēlākajiem sapņiem – iemalkot augstākā labuma viskiju, kas ieliets tieši no mucas kaut kur Skotijas augstienēs. Vairāk nekā 25 gadus noturētais mucas stipruma (virs 50%) “dzīvības ūdens” visupirms pieteica sevi ar aromātu, kas ātri vien piepildīja divsimt gadus vecās darītavas pagraba noliktavu, lādzīgajam saimniekam netīši izlejot dažas piles uz sava viesa rokām. Par to, kas notika tālāk, ir vērts izstāstīt plašāk.